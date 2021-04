Torino, l’allenamento di oggi: seduta di scarico per i ragazzi di Nicola

Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia

Dopo il pareggio di ieri sera con il Bologna, il Torino di Nicola è tornato ad allenarsi al Fila per preparare la sfida di lunedì contro il Napoli. Gli uomini impiegati nella sfida di ieri hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri ne hanno svolto uno tecnico, al quale hanno preso parte anche diversi ragazzi del settore giovanile per implementare l'organico. Per domani è prevista una nuova sessione di allenamento.