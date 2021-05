Torino, l’allenamento odierno: analisi tattica ed esercitazioni a tema

Le ultime dal Filadelfia in vista della partita di lunedì contro il Parma

Continuano i preparativi in casa Toro per il posticipo di lunedì sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Parma.

Nella sessione mattutina i ragazzi di Davide Nicola hanno dapprima seguito l'analisi tattica a video per poi passare all'allenamento sul campo con l’attivazione muscolare con torelli, esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla.

In chiusura, partitella con tempo e campo ridotti. Per domani, invece, in calendario una sessione tecnico-tattica.