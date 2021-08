Torino, l’allenamento odierno: ancora terapie per Bremer

Soltanto terapie per Bremer, mentre Kone ha svolto un programma personalizzato durante l'allenamento mattutino al Filadelfia

Secondo allenamento post-ritiro al Filadelfia per il Toro di Juric, che ha diviso l'organico in gruppi. Tra palestra e campo secondario, i granata hanno svolto a turni la parte atletica e un programma tecnico sul campo secondario. Per quanto riguarda la situazione dell'infermeria, Bremer ha svolto anche oggi solo terapie dopo il problema alla caviglia destra accusato a Rennes, mentre Kone è sceso in campo per una sessione personalizzata di lavoro agli ordini dello staff di Juric.