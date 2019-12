Torino, la giornata al Filadelfia: terapie per Belotti, personalizzato per Falque

Continua la preparazione del Torino verso la gara contro la Fiorentina. Il match si giocherà domenica 8 dicembre alle 15.00 allo stadio “Olimpico Grande Torino”. I giocatori granata hanno svolto doppio allenamento allo stadio Filadelfia. Di seguito il report comunicato sul sito ufficiale della società piemontese: “Doppio allenamento per il Torino con sessione dedicata massimamente alla parte atletica al mattino e lavoro tecnico nel pomeriggio, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. Terapie per Belotti e Lyanco, programma personalizzato per Falque.”.