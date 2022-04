Torino, lanciata la nuova carta prepagata per i tifosi granata

Il lancio dell'iniziativa del club granata: previsti sconti su merchandising e uno immediato sulla sottoscrizione degli abbonamenti allo stadio

Redazione Toro News

Attraverso una nota sul proprio sito, il Torino ha comunicato una nuova iniziativa per i tifosi granata, pensata per essere "un modo in più per esprimere la loro fede granata". Si tratta di una carta prepagata, disponibile su Google Play e Apple Store e realizzata con la partnership con la fintech inglese REPX.

L'INIZIATIVA - "Usando la carta prepagata PAYFAN Torino FC - comunica il club granata - oltre ai vantaggi finanziari dati dal possesso di una carta, potranno entrare in un mondo di esperienze uniche ed esclusive, grazie ad un canale dedicato che permetterà di interagire con la squadra del cuore". Chi richiederà la carta prepagata scaricando l'app riceverà direttamente a casa "un welcome pack del Toro e uno sconto sull'attivazione e sul canone della carta". Inoltre, "i primi 500 otterranno un ulteriore premio (ad estrazione tra biglietti in tribuna d'onore, merchandising ufficiale e gadget". Prevista anche l'estrazione finale di due biglietti con Hospitality in Tribuna d'Onore, dedicata a tutti coloro che aderiranno.

L'UTILIZZO - "Utilizzando la carta prepagata PAYFAN Torino FC - continua il comunicato del club granata - ogni volta che i tifosi effettueranno una spesa potranno partecipare a concorsi a premio per incontrare dal vivo i propri idoli; vincere premi esclusivi come biglietti in tribuna, merchandising ufficiale e VIP experiences; beneficiare di una scontistica esclusiva su tutto il merchandising del Torino, nonché usufruire di uno sconto immediato sulla sottoscrizione dell’abbonamento allo stadio e di una assicurazione sui biglietti acquistati (che prevede il rimborso in caso di infortunio o malattia)".