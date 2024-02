Torino, Lazaro regolarmente in gruppo. Ilic ancora out: condizioni da valutare

Nell'allenamento a porte aperte del Toro si è visto normalmente con i compagni Valentino Lazaro ma non Ivan Ilic

Federico De Milano Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 18:42)

Il Torino è tornato a svolgere una seduta di allenamento a porte aperte al Filadelfia con il pubblico che è accorso numeroso. È stata una sessione di allenamento utile per i tifosi per dare la carica alla squadra a pochi giorni dalla sfida di giovedì sera contro la Lazio che sarà molto importante per la corsa Europa. In vista di questa delicata sfida c'è molta attenzione anche per comprendere quali giocatori non saranno a disposizione di Juric, visti gli acciacchi di cui sono stati vittime Valentino Lazaro e Ivan Ilic nella gara contro il Lecce.

Juric ritrova subito Lazaro: Ilic invece è assente all'allenamento — Un sospiro di sollievo il tecnico granata Ivan Juric lo avrà certamente tirato quando si è capito che il problema fisico di Lazaro non era nulla di serio. L'esterno austriaco ex Inter si è infatti già allenato quest'oggi con il resto del gruppo e sarà normalmente a disposizione per la partita di giovedì contro la Lazio. Lo stesso discorso non si può invece fare per Ilic che nelle scorse ore non si è allenato con i compagni. Il centrocampista serbo era stato vittima di crampi nel finale della sfida contro il Lecce e restano ancora da comprendere meglio le sue condizioni. Nelle prossime ore verrà fatta luce sul suo stato fisico in vista della partita contro la Lazio.

Domani giornata chiave per Buongiorno: visita per la ripresa degli allenamenti — Come noto già da tempo, Juric dovrà invece fare a meno ancora per un po' di quelli che ipoteticamente sono i suoi tre difensori titolari. Ricardo Rodriguez nella partita contro il Sassuolo ha subito un problema muscolare che poi è stato tradotto in un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra e starà fuori ancora circa due o tre settimane. Perr Schuurs resterà fermo ai box per il resto della stagione dopo l'operazione per la lesione al legamento crociato e infine c'è Alessandro Buongiorno. Il centrale cresciuto nelle giovanili granata domani svolgerà una visita specialistica a Roma per capire se potrà avere il via libera per tornare ad allenarsi dopo la lussazione della sua spalla destra.

