Torino, le date di inizio stagione: amichevole con il Rennes il 31 luglio

I granata si raduneranno a partire dal 6 luglio al Filadelfia. Il 13 ci sarà la partenza per il ritiro in Valgardena

L'inizio della preparazione per la stagione 2021/22 è ormai alle porte. Il Torino, targato Ivan Juric , comincerà la propria stagione a partire dal 6 luglio e in seguito si sposterà in Valgardena il 13 per il ritiro. Sarà un periodo fondamentale perché consentirà al tecnico croato di fare le dovute valutazioni sulla rosa a disposizione.

LE DATE - Bisogna ancora attendere la comunicazione ufficiale da parte della società granata, ma la stagione del Toro inizierà il prossimo 6 luglio con il raduno allo stadio Filadelfia. A meno di sorprese, nei primissimi giorni dovrebbero essere assenti i giocatori impegnati nell'Europeo con le proprie Nazionali. Dopo una settimana di lavoro al Filadelfia ci sarà la partenza verso Santa Cristina Valgardena il 13 luglio. In questo ritiro estivo in Trentino Alto Adige il Torino passerà due settimane prima di fare ritorno all'ombra della Mole.

AMICHEVOLI - Durante il ritiro in Valgardena il Toro dovrebbe disputare tre amichevoli che saranno utili per mettere alla prova i primi schemi e le idee tattiche del nuovo allenatore. Le avversarie saranno squadre professionistiche o al massimo della Serie D, anche per motivazioni legate al Covid. Al termine del ritiro i granata faranno ritorno a Torino prima di fare rotta verso la Francia dove ad attenderli ci sarà il Rennes. È stata infatti programmata una sfida amichevole tra il Toro e i bretoni per il 31 luglio. Poi potrebbe esserci spazio per un'altra amichevole prima dell'esordio ufficiale. Intorno a Ferragosto, infatti, il Toro dovrà giocare nel primo turno di Coppa Italia e poi in seguito inizierà anche la Serie A nel weekend del 21-22 agosto.