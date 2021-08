Torino, le ultime: Bremer si ferma, altro problema alla caviglia destra

Le ultime prima della partenza per Firenze per i granata di Ivan Juric

Terzo problema alla caviglia destra per Gleison Bremer in questo inizio di stagione: trauma contusivo durante la vigilia della seconda giornata di campionato (domani 20.45 sfida contro la Fiorentina al "Franchi"). Il difensore brasiliano si è fatto male in seguito a uno scontro di gioco sempre alla stessa caviglia, già malconcia nelle scorse settimane. La seduta d'allenamento diretta da Ivan Juric si è così strutturata: dopo l'analisi tattica, il tecnico ha diretto una sessione basata su esercitazioni a tema e sul possesso palla. Il Torino svolgerà la seduta di rifinitura domani mattina a Firenze, cui seguirà l'annuncio dei giocatori convocati per la partita.