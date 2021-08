Torino, le ultime dal Filadelfia: Baselli torna ad allenarsi in gruppo

La giornata di allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della partita di campionato con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini

Il Torino di Ivan Juric ha effettuato quest'oggi, mercoledì 18 agosto, una seduta di allenamento pomeridiano al Filadelfia in vista della sfida casalinga di sabato sera contro l'Atalanta, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. In seguito all’analisi al video e l’attivazione muscolare in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, conclusasi con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Daniele Baselli è tornato ad allenarsi con la squadra, mentre hanno lavorato ancora a parte Andrea Belotti - contusione alla caviglia destra -, Cristian Ansaldi - affaticamento ai flessori della coscia destra - e Vincenzo Millico - problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra - . Domani è in programma un'altra seduta di allenamento.