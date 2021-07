Torino, le ultime dal Filadelfia: prosegue la preparazione, ancora assente Meite

Allenamento mattutino per i granata agli ordini di Ivan Juric che continua a studiare la rosa a sua disposizione

Questa mattina i calciatori del Torino hanno svolto una seduta di allenamento per continuare la preparazione precampionato e riacquisire la miglior forma possibile dopo il periodo di vacanza. I giocatori granata si sono allenati come di consueto al Filadelfia, dopo aver svolto una fase di riscaldamento e di attivazione muscolare. La seduta odierna è stata basata su esercizi di tecnica alternati a programmi sulla parte atletica. L'obiettivo di Juric e del suo staff è quello di gettare le basi del lavoro che sarà fatto nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena (partenza fissata per martedì 13). Ancora assente il centrocampista francese Soualiho Meite, in permesso a causa di problemi personali. Per la giornata di domani, lunedì 11, è in programma un'altra seduta di allenamento.