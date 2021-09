Torino, le ultime: Djidji operato al naso. Belotti continua la riabilitazione

Djidji è stato sottoposto in mattinata all'ospedale di Chivasso ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali

Seduta mattutina al Filadelfia per il Torino, il giorno dopo il 4-0 alla Salernitana: nessun giorno di riposo poichè la prossima partita, Sassuolo-Torino, è fissata per venerdì 17 settembre. I granata che sono scesi in campo ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri una seduta tecnica. Belotti ancora a parte: procede con la riabilitazione a seguito del forte trauma contusivo rimediato alla caviglia destra e, stando a quanto detto da Juric, ben difficilmente recupererà per venerdì. Zaza ha iniziato con il suo lavoro metabolico di ricondizionamento atletico dopo l'infortunio al ginocchio, mentre hanno svolto un allenamento differenziato Verdi e Izzo, che si erano fermati venerdì pomeriggio; il primo per un affaticamento muscolare, il secondo per un trauma contusivo al polpaccio destro. Intanto, intervento al naso per Koffi Djidji, che, all'ospedale di Chivasso, è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali: il difensore francese si era infortunato nella rifinitura di sabato, e contro la Salernitana era comunque in panchina. Per domani è in programma un'altra sessione di allenamento.