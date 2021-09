Torino, le ultime: sessione tecnica per i granata, terapie per Pjaca

Gli aggiornamenti dal Filadelfia: lavoro aerobico e palestra per Belotti e Praet, per Zaza programma tecnico individuale in campo

Redazione Toro News

Il Torino ha svolto oggi pomeriggio una sessione di allenamento sotto le direttive di Ivan Juric. La seduta, che si è tenuta al Filadelfia, è iniziata con l'analisi tattica al video, seguita dall'attivazione muscolare in campo. Poi, il tecnico granata ha impostato il resto dell'allenamento sul lato tecnico per preparare la partita contro il Venezia, in programma lunedì sera alle 20.45 allo stadio "Pier Luigi Penzo".

BOLLETTINO MEDICO - Non si registrano novità in infermeria. Marko Pjaca, fermato da un interessamento distrattivo del polpaccio che gli impedirà di partecipare alla trasferta di lunedì, si è sottoposto alle terapie. Andrea Belotti e Dennis Praet si sono dedicati invece al lavoro aerobico, accompagnato da esercizi in palestra. Simone Zaza ha svolto un programma tecnico individuale in campo. Domani è in programma un ulteriore seduta di allenamento per i granata.