Torino, Longo prova Bremer da terzino: il tecnico ha grande fiducia in lui

La sfida con il Parma è dietro l’angolo. Il Toro non potrà lasciare nulla al caso ed allora ecco che Longo sta studiando soluzioni alternative per prendere di petto qualsiasi imprevisto. Il ventaglio delle differenti disposizioni tattiche è stato provato e riprovato dal tecnico granata, che ha utilizzato la seduta di ieri per disporre in campo due diversi moduli. Entrambe le squadre sono state schierate con la difesa a 4 e in questi contesto è saltato all’occhio il nuovo ruolo ritagliato da Longo per Gleison Bremer. Il brasiliano infatti ha giocato terzino, cosa che in granata non aveva mai fatto.

NOVITÀ – Per di più, il numero 36 è destro e Longo lo ha provato a sinistra. Questo vuol dire che la fiducia che il tecnico ripone nella capacità di adattamento del difensore classe 1997 è solida. Da che è al Toro e indipendentemente dal modulo infatti, Bremer ha sempre giocato come difensore centrale. Cosa che comunque non gli ha impedito di trovare anche 3 reti in questa stagione: la prima, determinate, a Marassi contro il Genoa lo scorso novembre ed una doppietta al Milan ai quarti di Coppa Italia.

GERARCHIE – Il fatto poi che proprio Bremer sia stato provato come esterno basso di sinistra è indicativo anche delle gerarchie createsi sotto la gestione Longo. La prima soluzione in quel ruolo dovrebbe essere quasi certamente Cristian Ansaldi, che però non ha svolto la partitella di esercitazione: l’argentino infatti sta continuando a lavorare a parte. Stando così le cose, sembra che per Longo, subito dopo l’esterno di Rosario ci sia proprio Bremer. Nel ruolo di terzino sinistro, un’altra strada porterebbe ad Ola Aina, ma il tecnico classe 1976 non sembra propenso a volerla percorrere: troppi gli errori difensivi commessi dal nigeriano. A meno di una settimana dalla sfida contro il Parma, il reparto difensivo granata è ancora in definizione. Resta da monitorare il recupero di Ansaldi, ma il candidato principale come terzino sinistro in una linea a 4 pare essere il brasiliano.