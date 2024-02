Torino, Lovato si presenta: “Juric è schietto, spero di lavorare con lui a lungo”

Per il Torino nella giornata di oggi è giunto il momento di presentare uno dei volti nuovi dell'ultimo mercato di gennaio. Si tratta di Matteo Lovato che, dopo aver già esordito con la divisa dei granata nell'ultima partita di Serie A contro la Salernitana, interviene quest'oggi in conferenza stampa per rispondere alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino e presentarsi così al mondo Toro.

Introduce la conferenza il direttore dell'area tecnica granata, Davide Vagnati . "Lo conosco da quando giocava al Padova. Siamo contenti di averlo qui perché aveva anche altre possibilità. Sono convinto che sappia quello che gli può dare Ivan. La situazione in cui era non era bellissima, qui ha una grande possibilità e noi abbiamo la voglia di proseguire con lui per molto tempo. Si è presentato molto bene, ha un vissuto con Ivan e già nei primi allenamenti si vedeva che sapeva cosa voleva fare".

In seguito prende poi la parola Matteo Lovato:"Sono felice di essere qui, e sono pronto per questa nuova avventura. Sono abituato al mister, lo conosco bene e lui conosce me. So cosa vuole e so cosa cerca. Ci tengo a ringraziare direttore e presidente perché mi sono sentito cercato e voluto. Per questo non ho pensato ad altre alternative e ho spinto per essere qui oggi".