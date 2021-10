Torino, Mandragora sui social: “Avevo temuto il peggio, per fortuna non è così”

Le parole del centrocampista del Torino su Instagram dopo gli esami clinici svolti questa mattina

"Avevo temuto il peggio, fortunatamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. Ci vediamo presto! Roli": queste le parole di Rolando Mandragora su Instagram dopo gli accertamenti clinici svolti questa mattina che hanno sentenziato la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Dal "Maradona" era uscito in lacrime il centrocampista granata che probabilmente aveva rivisto i fantasmi della rottura del legamento crociato occorsa con la maglia dell'Udinese nell'estate 2020. Invece, si tratta "soltanto" del crociato e quindi i tempi di recupero e la convalescenza saranno più brevi. Mandragora è in attesa di sapere se dovrà sottoporsi o meno a intervento chirurgico e anche questa variabile inciderà sulle tempistiche di rientro.