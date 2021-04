Torino, match day: alle 18:00 la gara con la Roma

I granata scenderanno in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra giallorossa

Dopo la vittoria contro l'Udinese nella trentesima giornata di campionato, quest’oggi alle ore 18:00 i granata di Davide Nicola scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare la Roma di Paulo Fonseca. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.