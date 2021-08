Torino, match day: alle 21:00 la gara con la Cremonese 

Granata in campo questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino

Quest'oggi è in programma la rifinitura in vista dell'impegno di questa sera alle ore 21:00, dove i granata di Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare la Cremonese nel match valido i 32esimi di Coppa Italia. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulla nostra pagina insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.