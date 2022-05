Torino, matchday: oggi alle 18 in programma la sfida con l’Hellas Verona

I granata di Ivan Juric scendono in campo alle ore 18 per sfidare il Verona di Igor Tudor nella 37^ giornata di Serie A

Il Torino quest'oggi scende in campo per la penultima giornata del campionato di Serie A 2021/22. I granata di Ivan Juric saranno impegnati in trasferta sul campo dell'Hellas Verona di Igor Tudor. Il fischio d'inizio di questo match è in programma alle ore 18. Come sempre, potreste seguire la diretta testuale dell'incontro qui con noi su Toro News. Inoltre sulle nostre colonne vi offriamo anche un'ampia copertura del pre e del post partita.