Torino-Milan 0-0, le statistiche: un’ottima ripresa non basta ai granata

TIRI - Dopo un primo tempo attento, nella ripresa i padroni di casa hanno cercato di vincere senza trovare la via del gol. Dei 14 tiri effettuati dal Torino in questa partita, ben 12 sono stati nel secondo tempo. Ma la partita contro i meneghini non rappresenta un caso isolato per Andrea Belotti e compagni. Il Torino non ha effettuato tiri nello specchio in 5 primi tempi in questo campionato, inclusi i 2 delle due sfide contro il Milan. Nella ripresa i tiri nello specchio per la squadra granata sono stati 3.