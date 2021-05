Torino-Milan 0-7: i granata rivivono il peggiore degli incubi

Sconfitta umiliante per il Torino che non reagisce e gioca una pessima partita

Un'umiliazione in piena regola, vergognosa e terrificante. Difficile definire altrimenti quanto accaduto questa sera all'Olimpico "Grande Torino". Il Torino di Nicola perde 0-7 in casa del Milan, tirando i remi in barca in modo non degno, disonorando la maglia e la storia del club e bissando la serata da incubo di Torino-Atalanta del gennaio 2020. Il Milan si conferma bellissima squadra che va verso un piazzamento Champions League con merito. Il Torino incassa una batosta dalla quale rialzarsi non sarà facile: l'unica notizia positiva è che il distacco dalla zona B resta di quattro punti vista la sconfitta del Benevento in casa dell'Atalanta. La salvezza del Torino passa dallo scontro di sabato contro uno Spezia che non è ancora salvo dopo essersi fatto agguantare sul 2-2 dalla Sampdoria.

PRIMO TEMPO - Il Toro è compatto nei primi minuti e aspetta il Milan dietro la propria metà campo. Facendo densità i granata riescono in un primo momento a contenere i rossoneri e provano a ripartire in contropiede. Il primo brivido è un quasi autogol: Calhanoglu entra in area, viene fermato da Bremer e poi Lyanco per spazzare calcia proprio addosso al compagno e per poco la carambola non finisce in porta per il più assurdo degli autogol. I granata provano a reagire: Zaza conquista palla e metà campo vincendo un contrasto con Kjaer che rimane a terra, appoggia per Baselli che lancia in profondità proprio Zaza che si era incuneato nella zona lasciata sguarnita dal danese dei rossoneri e calcia di prima, ma non trova la porta. Ma poi la squadra di Pioli prende possesso del campo. Al 19' il Milan passa in vantaggio. Dopo calcio d'angolo taglio verso il centro di Brahim Diaz, la sfera arriva a Theo Hernandez, Bremer e Singo non si intendono su chi deve uscire e lasciano troppo tempo e spazio al terzino rossonero che trova una grande rete col sinistro. Passa un minuto e il Milan per poco non raddoppia. Cross dalla sinistra, Kessiè va di testa e Sirigu con un miracolo sventa la minaccia, sulla respinta arriva Castillejo che a porta vuota prende il palo, ma era in fuorigioco. Il Torino sembra aver subito il colpo e cinque minuti dopo arriva il raddoppio dei rossoneri. Rebic pesca Castillejo in area, tenuto in gioco da Lyanco, ed è lo stesso brasiliano a entrare in modo scomposto sull'esterno del Milan. Rigore sacrosanto che viene realizzato con freddezza da Kessié. La reazione granata è affidata a due conclusioni di Bonazzoli: la prima di mancino al volo da fuori area che non trova lo specchio, la seconda di testa ma era in fuorigioco. Così come Calabria, che al 37' trova il 3-0, ma era oltre la linea difensiva granata. Il Toro avrebbe una clamorosa possibilità di accorciare, ma si divora il gol del 2-1. Calhanoglu regala palla a Zaza a due passi dalla porta, ma il lucano non calcia e passa a Bremer, che non ha il gol nel sangue e infatti calcia male. Sulla respinta di Donnarumma Bonazzoli completa la frittata svirgolando il pallone. Nel finale i granata dimostrano di aver ormai assorbito l'uno-due rossonero e provano a spingere, senza però riuscire a trovare altre occasioni.