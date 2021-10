Torino-Milan 1-0, l’analisi del gol: marcature poco strette della difesa granata

L'analisi dell'azione che ha portato al gol segnato da Olivier Giroud al minuto 14 e che ha condannato il Torino alla sconfitta

Il Torino ieri sera è uscito dallo stadio "Giuseppe Meazza" con zero punti nonostante la buona prova offerta sul campo della capolista Milan. Il rammarico più grande per i granata è senza dubbio quello di essere stati puniti con il gol che ha deciso il match nell'unica sbavatura difensiva concessa ai rossoneri nei 90 minuti.

A quel punto l'attaccante francese del Milan si trova un pallone solo da spingere in rete e per un centravanti del suo livello si tratta di un gol semplicissimo (Immagine 3).

Come mostrato precedentemente nell'Immagine 2 e come confermato dall'Immagine 4, l'errore della difesa del Toro è stato quello di non marcare in modo più stretto i giocatori del Milan. Bremer deve eseguire uno scatto per avvicinarsi a Krunic quando vede arrivare il pallone nella sua direzione. Ma ormai il centrocampista rossonero ha già preso posizione e ha staccato su due piedi diventando irraggiungibile per il difensore brasiliano.