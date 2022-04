Torino-Milan, le formazioni ufficiali: tre novità rispetto a Salerno

Le scelte dei due tecnici: Juric sceglie Pobega per sostituire l'infortunato Mandragora, Rodriguez vince il ballottaggio con Buongiorno

Sciolte anche le ultime riserve: Torino e Milan hanno comunicato le proprie formazioni ufficiali per il match delle 20:45. Juric e Pioli confermano in larga parte le anticipazioni della vigilia. Per i granata, rispetto alla partita di Salerno ci sono tre novità. A centrocampo, a causa del forfait di Mandragora, ci sarà Pobega insieme a Ricci, con Lukic che dovrebbe agire di nuovo sulla trequarti. Juric cambia anche i due braccetti di difesa, con Zima e l'ex Rodriguez che prenderanno il posto di Izzo e Buongiorno. Nel Milan tornano dal primo minuto Saelemaekers e Kessié.