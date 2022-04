Torino-Milan, quanti incroci di mercato: da Belotti e Niang a Messias e Pobega

Negli ultimi anni le due società hanno avuto molto a che fare sul mercato: da Belotti fino a Pellegri

Gualtiero Lasala

La prossima sfida in programma per il Torino sarà contro il Milan, capolista in questo campionato. Le due squadre, prima di sfidarsi sul campo, si sono già incontrate parecchio sul mercato, dando vita a duelli e trattative che hanno tenuto banco nel corso degli ultimi anni. Andando a ritroso, l'ultimo giocatore che è stato conteso dalle due squadre è stato Marko Lazetic, ex attaccante della Stella Rossa classe 2004, che il Torino aveva puntato come profilo per il futuro nello scorso mercato di gennaio. Però il Milan è entrato nelle trattative, riuscendo a convincere il giocatore ad unirsi ai rossoneri. Al momento, Lazetic non ha ancora messo piede in campo con la squadra di Pioli. Per rimediare a quell'acquisto mancato, il Toro è andato sul profilo di Pietro Pellegri che era proprio al Milan ma in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, con il club monegasco che lo ha girato al Toro con la stessa formula. Un passo indietro a qualche mese prima: a fine agosto 2021 c'è stato anche il capitolo relativo a Messias. Il trequartista allora di proprietà del Crotone è stato un obiettivo di mercato conclamato del Torino, che ha trattato il giocatore ritenendolo perfetto per il 3-4-2-1 di Juric, ma poi è stata la volontà del giocatore ad essere determinante. Messias ha scelto quindi il Milan e la sua stagione sta passando tra luci e ombre, specie nell'ultimo periodo. Il Torino, a fine agosto, ha poi ripiegato su Praet per il ruolo di trequartista.

AFFARI DIRETTI - La Torino-Milano negli ultimi anni è stato parecchio percorsa dai dirigenti granata, Vagnati in primis, e ha portato qualche buon affare. Il primo è dell'estate 2020, quando la società di Via Arcivescovado ha acquistato Rodriguez su indicazione di Giampaolo. Dopo un primo anno in grande difficoltà, con Juric lo svizzero ha vissuto una vera e propria rinascita, diventando di fatto il titolare sul centro sinistra in difesa. L'altro giocatore passato dal rossonero al granata, ma nel 2021, è Pobega, proprio la scorsa estate: il centrocampista cresciuto nel Milan è arrivato in prestito secco, creando qualche malumore in Juric che aveva specificato: "Non mi piace far crescere giocatori di altre società". Ad ogni modo, però, Pobega sta risultando utile al Toro. Non è stato un affare positivo per il Torino quello relativo a Mbaye Niang, che passò al Milan per circa 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Era il 2017 e il senegalese deluse; a fine estate 2018 il Torino riuscì a recuperare quei soldi cedendolo al Rennes.

INCROCI - Altri incroci interessanti di mercato tra Torino e Milan sono stati quelli per affari solo ipotizzati e non conclusi. Uno dei centrocampisti di Pioli, Rade Krunic, è stato più volte accostato alla squadra granata nelle sessioni di mercato scorse: ma la scelta del giocatore è sempre stata quella di restare nel capoluogo meneghino, nonostante la corte del Toro. Ma il caso più eclatante e famoso riguarda Andrea Belotti. Il Gallo avrebbe potuto sbarcare al Milan qualche anno fa: nel 2017 infatti la trattativa era in stato avanzato, ma Cairo aveva chiesto non meno di 100 milioni per il giocatore, la cifra della clausola rescissoria (valida solo per l'estero). Adesso le due squadre si sconteranno in campo, con diversi incroci sul terreno di gioco, con uno sguardo al passato.