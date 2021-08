Torino, Milinkovic-Savic stecca alla prima uscita: ora servono riflessioni

Il portiere granata sbaglia sul gol di Terrier contro il Rennes e alimenta i dubbi: giusto puntare su di lui?

La prima vera uscita del Torino non è stata brillante. I granata hanno sfidato il Rennes, che la scorsa stagione ha concluso al sesto posto con ben 58 punti realizzati. La squadra di Juric ha fatto intravedere qualche sprazzo di gioco, non riuscendo però ad incidere contro la formazione francese che ha avuto la meglio. La partita è terminata 1-0 per i transalpini e sul gol realizzato molte delle colpe ricadono su Vanja Milinovic-Savic, il portiere titolare di questa stagione stando alle parole del tecnico granata.

INSUFFICIENTE - La prova del portiere serbo è stata insufficiente. Vanja non ha dato sicurezze, dimostrando anche di non essere molto preparato di fronte a parate semplici. Contro il Rennes ha subito un gol non impossibile da parare, facendo alimentare i dubbi sulla sua titolarità per una stagione intera con il Torino.

DOMANDE - Milinkovic-Savic è stata la scelta giusta? Juric da quando è arrivato lo ha definito il "portiere titolare" di questa squadra, ma è evidente che già alla prima uscita in un'amichevole non abbia dato le sicurezze che si pretendono da un portiere in Serie A. Adesso i granata si devono interrogare: proseguire con Vanja titolare potrebbe essere un rischio non indifferente per la stagione. la società potrebbe pensare ad un acquisto, ma la soluzione più logica ricade su Berisha, il portiere ex Spal che potrebbe invece essere promosso come prima giuda difensiva di questa squadra. Ci sono diverse considerazioni da fare: ciò che è sicuro è che Milinkovic-Savic non ha fugato tutti i dubbi di chi si basa su quello che ha fatto vedere sin qui quando chiamato in causa.