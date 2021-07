Torino, Millico prova a guadagnarsi la conferma: i primi segnali sono positivi

Non solo la doppietta in amichevole, sugli allenamenti sui tiri è il giocatore che segna più e anche le sue cavalcate sono ben apprezzate dai tifosi

Marco De Rito

Dai nostri inviati a Santa Cristina

Una doppietta per iniziare al meglio la sua preparazione con il Torino 2021-22 e per mettere in difficoltà Ivan Juric nelle gerarchie. Si è detto a più riprese che il Toro è in cerca di un trequartista da dare al proprio allenatore e Vincenzo Millico vuole rientrare in competizione con questi nomi per dimostrare che i granata lo hanno già in casa e non devono ricorrere al calciomercato. La ricerca al trequartista probabilmente non si fermerà, ma Juric sa di poter contare anche su un'arma cresciuta in casa.

OTTIMA PRESTAZIONE - Millico nell'amichevole contro l'Obermais Merano è risultato tra i migliori in campo tra i granata, riuscendo a siglare una doppietta ma non solo. Nel primo tempo diversi dribbling, spunti e tiri sono partiti dai piedi del prodotto della Primavera granata ed hanno creato diversi grattacapi agli avversari. La condizione fisica, dopo un lavoro complicato e certosino, sembra ripresa, e la voglia da parte del classe 2000 di dimostrare il suo valore a un tecnico che valorizza i talenti come Juric è tanta. Il rapporto de giocatore con i tifosi non è cambiato. L'affetto del pubblico granata è immutato, in molti sperano di vedere le magie che faceva con le giovanili anche con la prima squadra. Per il momento però, le premesse con il quale era partito in Primavera, non sono state ancora rispettate.

LE OCCASIONI PASSATE E FUTRE - Millico è ancora giovane (20 anni) ha ancora una carriera davanti e delle qualità importanti che gli avevano permesso di emergere tra i suoi coetanei ma poi ha subito il salto in grande squadra. Per colpe sue, per colpe non sue e anche per sfortuna. Sicuramente il suo rendimento non è stato costante e deve migliorare dal punto di vista della concertazione. Le colpe non sue riguardano l'inserimento in prima squadra che Walter Mazzarri probabilmente poteva gestire meglio. Gli agenti esterni riguardano i problemi fisici che l'hanno perseguitato nella sua esperienza al Frosinone ma che adesso sembrano superati. L'agilità con la quale salta l'uomo, gli scatti e la potenza dei tiri sono segnali di un Millico in grande spolvero che ieri in amichevole ha fatto un vero e proprio show nel primo tempo ma se è in queste condizioni può dire la sua anche in Serie A.