Torino-Monza, l’affluenza: quasi 25 mila, Maratona ancora senza striscioni

Per la sfida della 30^ giornata, vinta dal Torino 1-0 sul Monza, erano presenti allo stadio Olimpico oltre 24,200 spettatori. Una buonissima cornice di pubblico per questa delicata partita che era uno scontro diretto molto atteso nel quale i granata sono riusciti a superare in classifica i brianzoli. Un particolare è stata ancora l'assenza di striscioni in Curva Maratona, sede del tifo più caldo tra i sostenitori di fede granata. Non sono comunque mancati cori, tifo e applausi per i giocatori del Toro nel corso di tutti e 90 i minuti di gara.