Torino-Napoli 0-1, le reazioni social: “Che errore di Pobega”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla partita del Torino contro il Napoli di Spalletti

Termina 0-1 la sfida tra Torino e Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata disputano una gara discreta, ma per un errore di Pobega la squadra di Juric perde in casa interrompendo la striscia di 6 risultati utili consecutivi. Nel secondo tempo Berisha ha parato un rigore ad Insigne, ma questo non è bastato al Toro che troppo spesso è stato impreciso e poco cinico sotto porta.