Torino-Napoli: Juric a caccia della prima vittoria in carriera contro Spalletti

In carriera Juric non si è mai tolto lo sfizio di battere Spalletti: al Maradona un ko di misura, i granata ci riproveranno al "Grande Torino"

Dopo la sconfitta di misura del Maradona, firmata da Victor Osimhen, tornano a sfidarsi Ivan Juric e Luciano Spalletti . Questa volta lo scenario è quello del "Grande Torino", pronto a spingere i granata alla ricerca del primo successo di stagione contro una big. Si sfideranno un Napoli costretto ad abbandonare le ambizioni scudetto, ma matematicamente qualificato in Champions League, e un Torino che punta a difendere il decimo posto in classifica.

IL TREND - Quella di sabato pomeriggio - 7 maggio, alle ore 15 - sarà la sesta sfida tra il tecnico croato e quello toscano. E Juric vorrà togliersi uno sfizio che ancora gli manca: sconfiggere il collega. Tutti i confronti infatti hanno sempre sorriso a Spalletti: cinque vittorie su cinque. Nei primi 4 Juric sedeva sulla panchina del Genoa; Spalletti prima su quella della Roma, poi dell'Inter. L'ultima fu Napoli-Torino di ottobre, con beffa per i granata nei minuti finali. Spicca anche la voce gol segnati: appena 2 per Juric, 13 per il tecnico di Certaldo.