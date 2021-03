Torino, Nicola intensifica la preparazione alla Juve: oggi doppio allenamento

La giornata / Doppio allenamento in vista della Juventus con un occhio ai Nazionali

Per la giornata di oggi è prevista per i giocatori granata una doppia sessione di allenamento, la quale sarà utile per mettere benzina nelle gambe in vista della partita di sabato prossimo con la Juventus all'Olimpico "Grande Torino". Nicola dovrà fare comunque a meno dei Nazionali Lukic, Rodriguez, Vojvoda, Ujakni, Gojak, Belotti, Sirigu e Mandragora. Occhi puntati sulla Nazionale italiana e svizzera, che oggi scendono in campo per le rispettive partite di qualificazione ai mondiali e alcuni dei granata potrebbero giocare spezzoni di gara.