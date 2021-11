Torino, oggi alle 15 la Primavera in campo: diretta su Toro News

I granata di mister Coppitelli sfidano in trasferta la Spal nell'ottava giornata del campionato Primavera 1

La giornata di oggi per il mondo del Torino sarà incentrata sulla partita della formazione Primavera. La squadra di Federico Coppitelli sarà impegnata alle ore 15 sul campo della Spal in una sfida valida per l'ottavo turno del campionato Primavera 1. Come sempre il match sarà possibile seguirlo qui su Toro News con la diretta testuale dell'incontro e con un ampio servizio di pre e post partita.