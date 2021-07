Torino, oggi doppia seduta di allenamento nel ritiro di Santa Cristina

Quarto giorno di lavoro per i granata in ritiro sotto la guida di Ivan Juric

Quarto giorno di preparazione per il Torino nel ritiro in Val Gardena. I granata riprendono con le doppie sedute per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Juric avrà in più Christian Celesia, difensore classe 2002 che ha raggiunto nella serata di ieri la squadra, mentre è partito il giovane Chiarlone. Soprattutto l'allenatore croato ha un Linetty in più, che ieri ha svolto lavoro a secco sul campo di Santa Cristina mentre il resto della squadra ha svolto in mattina lavoro di scarico in piscina e poi ha avuto il pomeriggio libero.