Torino: oggi in campo la Primavera, rifinitura per la prima squadra

La formazione Primavera del Toro scende in campo alle ore 11 per affrontare il Milan nella seconda partita di campionato

Nella giornata di oggi scenderà in campo la formazione Primavera del Torino. I granata, allenati da Federico Coppitelli, giocheranno contro il Milan in questa gara valida per il secondo turno del campionato Primavera 1 2021/22. Il fischio d'inizio di questo match è in programma alle ore 11 e potrete seguire la diretta testuale di tutto l'incontro qui su Toro News. Per quanto concerne la prima squadra invece, oggi è in programma la rifinitura dei granata in vista della partita di domani contro la Salernitana. Al termine di questa sessione è in programma, per i calciatori convocati da mister Ivan Juric, la partenza per il ritiro prepartita.