Torino, oggi la partenza per il ritiro in Val Gardena

Il gruppo squadra lascerà Torino nel primo pomeriggio e partirà alla volta di Santa Cristina

Dopo la prima settimana di allenamenti al Filadelfia, il Torino è pronto a trasferirsi in Val Gardena, per la precisione a Santa Cristina, località nella quale svolgerà il ritiro precampionato fino al 31 luglio. La partenza da Torino dei granata è in programma per il primo pomeriggio, mentre l'arrivo a destinazione dovrebbe essere intorno alle 20 di questa sera. In gruppo ci sarà anche Meitè, il quale ha raggiunto i compagni dopo alcuni giorni per motivi personali accertati da un permesso della società. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL RITIRO A SANTA CRISTINA.