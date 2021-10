Torino, oggi nuovo allenamento. 6 i granata impegnati con le rispettive nazionali

Attese per oggi anche le parole di Urbano Cairo al Festival dello Sport

Continua il lavoro al Filadelfia dei granata, i quali dovranno ancora fare a meno dei compagni impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi, scenderanno in campo oggi Vojvoda in Kosovo-Svezia, Garbett in Curacao-Nuova Zelanda, Lukic in Lussemburgo-Serbia, Linetty in Polonia-San Marino, Rodriguez in Svizzera-Irlanda del Nord e Berisha in Ungheria-Albania. Infine sono attese per oggi le parole del presidente Urbano Cairo al Festival dello Sport.