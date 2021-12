Torino, oggi seduta di scarico per i titolari con il Cagliari nel mirino

Lavoro personalizzato per chi ha giocato di più ieri, allenamento normale per gli altri in vista della trasferta in Sardegna di lunedì

Redazione Toro News

Dopo il pareggio casalingo di ieri contro l'Empoli, oggi venerdì 3 dicembre il Torino torna in campo per una seduta di allenamento. Solo defaticamento per i titolari della partita contro i toscani, lavoro ordinario per tutti gli altri. L'obiettivo è farsi trovare pronti per la trasferta di lunedì 6 dicembre alle 20.45 all'Unipol Domus di Cagliari contro la squadra di Mazzarri, sfida che i granata affronteranno privi di Singo, espulso dopo mezz'ora del primo tempo del match di ieri. La speranza di Juric è di recuperare qualche giocatore dall'infermeria.