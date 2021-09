Torino, oggi subito in campo per preparare la sfida con il Venezia

In programma una seduta defaticante per gli uomini scesi in campo ieri

Non ci sono giorni liberi per il Torino, che, dati i numerosi impegni di questa fase della stagione, ha bisogno di preparare al meglio ogni gara utilizzando tutto il poco tempo che si ha a disposizione. Per questo, nonostante siano scesi in campo ieri, per i granata è in programma oggi una sessione di allenamento divisa tra coloro che hanno giocato e coloro che sono rimasti in panchina: i primi svolgeranno una seduta defaticante. Il prossimo impegno di campionato con il Venezia (calcio d'inizio lunedì ore 20:45) è alle porte.