Torino, Okereke si presenta: “Quando ti chiama questo club non puoi dire di no”

Per il Torino nella giornata di oggi è giunto il momento di presentare uno dei volti nuovi dell'ultimo mercato di gennaio. Si tratta di David Okereke che, dopo aver esordito con la divisa dei granata nell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo, interviene quest'oggi - mercoledì 14 febbraio - in conferenza stampa per rispondere alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino e presentarsi così al mondo granata. L'altro nuovo acquisto di cui era prevista la presentazione oggi, Uros Kabic, non si è presentato per influenza.