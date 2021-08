Torino: ottimismo per le condizioni di Bremer, ma va monitorato

Gli ultimi esami hanno evidenziato le buone condizioni del giocatore, ma serve cautela vista la reciditività

Di certo per Gleison Bremer il precampionato fin qui non è stato dei più fortunati. Il brasiliano si è fermato due volte fin qui per due problemi diversi sempre alla stessa caviglia. Il giorno prima dell'amichevole contro l'Al Fateh si era infortunato per una contusione durante la seduta mattutina di Santa Cristina, mentre contro il Rennes pochi giorni fa ha avuto una leggera distorsione alla stessa caviglia. Due contrasti che hanno obbligato Bremer a fermarsi, non di certo la miglior notizia per lui e per il Torino.