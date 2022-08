Torino-Palermo, niente Juric. Parla Paro: “Il mister vuole evitare discussioni”

1 di 4

PARLA IL VICE

Foto Nderim Kaceli

fotografia di Nderim Kaceli

Al termine della partita fra Torino e Palermo valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, Ivan Juric non è intervenuto a commentare la gara. A presentarsi è stato Matteo Paro, il vice. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Come mai non parla Juric?

“Il mister è concentrato sull’aspetto tecnico e sull’allenare i ragazzi. Non vuole perdere energie in discussioni varie. Sono qui per affrontare il tema della partita e l’aspetto tecnico di oggi. Per il resto dovrete aspettare”.

Juric è l’unico allenatore che dall’inizio della stagione in Serie A non ha parlato. Crede che prossimamente lo sentiremo?

“L’allenatore in primis, ma anche noi dello staff, siamo molto concentrati sul migliorare i ragazzi. Abbiamo un paio di innesti nuovi da inserire. Credo che per tutto quello che riguarda il mercato si è già detto tanto. Il confronto con la società è continuo. Tutti sanno quello di cui abbiamo bisogno. Come staff, siamo concentrati sull’allenamento e sul preparare la prossima partita”.

Quale è il suo giudizio a proposito del mercato fino a questo momento?

“Abbiamo perso otto giocatori importanti e dobbiamo sostituirli. Questo è stato detto, si sa. Come staff lavoriamo sul campo e aspettiamo novità”.

C'è la sensazione dentro di voi di una bella creatura che con qualche petalo in più può decollare?

"Ripeto, abbiamo perso tanti giocatori importanti. Ogni allenatore ha bisogno di tempo e di lavoro per costruire qualcosa. Prima avremo i rinforzi e meglio è. Come staff ci auguriamo che arrivino presto".