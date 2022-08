Torino-Palermo 3-0: con una ripresa show i granata passano il turno

Scelte obbligate soprattutto in difesa per Juric, che tra i pali rilancia Milinkovic-Savic dal 1' preferendolo a Berisha. A guidare la retroguardia c'è Buongiorno, ai suoi fianchi Djidji e Rodriguez. Sulla fascia destra spazio a Singo, sul versante opposto Aina con la coppia Lukic-Ricci in mezzo al campo. A guidare l'attacco c'è Sanabria, supportato da Seck e Radonjic sulla trequarti. Il Palermo risponde invece con un 4-2-3-1 e Brunori a guidare l'attacco. La prima vera occasione è del Palermo, che sfrutta un errore in impostazione di Lukic e libera Brunori in area di rigore: il centravanti rosanero prova il destro a giro trovando la pronta risposta di Vanja che mette in angolo. La reazione del Toro è affidata a due buoni spunti di Radonjic e Seck, ma in entrambi i casi la difesa degli ospiti riesce a metterci una pezza. Quindi al 37' è ancora il trequartista serbo ad accendersi, ma dopo una buona serpentina la conclusione da buona posizione termina alta. L'ultima occasione della prima frazione porta ancora la firma di Radonjic, che libera il sinistro in area ma non inquadra lo specchio con un diagonale mancino. Dopo due minuti di recupero si va dunque all'intervallo sullo 0-0.

In avvio di ripresa ci sono ancora i guanti di Vanja a salvare la porta del Toro, mettendo in angolo un destro a giro di Floriano. La risposta del Toro arriva è affidata ad un sinistro di Lukic, che calcia di prima intenzione dai venticinque metri e porta in vantaggio i granata al 53'. Una conclusione non particolarmente potente ma estremamente precisa quella del serbo, che infila l'angolino basso bagnando con una rete la prima ufficiale da capitano. I granata alzano i giri del motore ed al 58' trovano anche il raddoppio con Radonjic, ma dopo consulto con il Var il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco ritenuta attiva di Sanabria. Una decisione che, in presa diretta, lascia più di qualche perplessità. Ma è solo questione di tempo, perché al 73' - sempre sull'asse Lukic-Radonjic - arriva il gol del 2-0. Cross dalla destra del capitano, che trova sul secondo palo il colpo di testa vincente del connazionale. Nell'occasione arriva anche il cartellino giallo per Radonjic, che esultando invita l'arbitro ad andare a consultare nuovamente il Var a bordo campo. Al 76' arrivano i primi cambi di Juric, che inserisce Linetty e Pellegri al posto di Seck e Sanabria ridisegnando il Toro con un 3-4-1-2. Ed il centravanti, al primo pallone della sua partita, fa subito 3-0 depositando in rete un cross basso di Singo. Per gli ultimi dieci minuti spazio per un'altra girandola di cambi tra i granata: Segre, Lazaro e Bayeye rilevano rispettivamente Lukic, Singo e Djidji. Dopo il terzo gol calano i ritmi dell'incontro, che va dunque in archivio senza ulteriori occasioni. Si chiude quindi con un netto successo per i granata, che nella ripresa alzano i giri del motore e centrano il passaggio ai sedicesimi di finale. La testa del Toro può ora andare al campionato: tra una settimana esatta è in programma la prima giornata in casa del Monza.