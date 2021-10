Torino, Panealba Campiello sarà il Top Partner 2021/2022

Panealba Campiello sarà il Top Partner del Torino per la stagione 2021/2022

Il Top Partner per la stagione 2021/2022 - comunica il Torino FC - sarà Panealba Campiello, il grissinificio di 1982 conosciuto ormai in tutta Italia e a livello nazionale come uno tra i cinque player nel settore della prima colazione. Queste, le parole di Gabriele Tesio, amministratore delegato di Panealba:“Abbiamo il piacere di continuare un percorso con il Torino FC con cui condividiamo il lavorare con passione e grinta. L’importante e duratura partnership con il club granata ci inorgoglisce e rappresenta un ulteriore asset di valore nella strategia di comunicazione dei nostri Brand”.