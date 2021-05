Torino-Parma 1-0, l’analisi dei gol: Ansaldi alla Meroni, Vojvoda è pronto

Una sola rete da commentare, ma decisiva per il Toro per strappare tre punti importantissimi in casa contro i crociati di D'Aversa

Solo un gol, soltanto una rete da prendere in analisi oggi, ma per fortuna del Torino è stata decisivo il primo gol in Serie A di Mergim Vojvodaper concludere il match contro il Parma ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Da esterno a esterno: grande azione di Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra che ha crossato per il kosovaro che da pochi passi ha appoggiato il pallone in porta alle spalle di Sepe.