Torino-Parma, Vagnati prepartita: “Arriviamo a questa gara con grande fiducia”

Le parole del DS del Torino prima dell'inizio della gara con il Parma valida per la 34^ giornata di Serie A

Federico De Milano

Poco prima dell'inizio del match Torino-Parma, valido per la 34^ giornata di Serie A, Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Direi che in questo momento la partita di questa sera è molto importante per noi, ci arriviamo con grande voglia, carica e fiducia e come ha detto il mister dobbiamo avere questa fiducia e ci ha dato Davide.”

Sul Toro del futuro: “Dobbiamo pensare solo a stasera e alle prossime partite che saranno molto importanti per quella che sarà la nostra storia futura.”

Su Baselli: “Daniele è un ragazzo che sta da tanto qua con noi e ha voglia di dimostrare ciò che ha fatto in passato ma purtroppo questo brutto infortunio lo ha rallentato e siamo convinti che con la sua esperienza ci darà una grande mano.”

Sul recupero con la Lazio: “Noi dobbiamo fare 38 partite poi dire se è positivo o negativo giocarla così avanti noi ne prendiamo atto e lo giocheremo da professionisti dando il massimo perché anche loro stanno lottando per qualcosa di importante. Noi in questo momento abbiamo la possibilità di determinare il nostro destino e già da questa sera dobbiamo fare di tutto per vincere le partite con grande voglia e determinazione perché così il Torino può tirare fuori le sue qualità importanti.”

Sulla carica dei tifosi: “Ieri il gesto dei tifosi, nonostante il momento di difficoltà in classifica, ha fatto molto piacere. Siamo andati in strada per loro anche se abbiamo tenuto le distanze per il virus e siamo stati contenti perché il calore del pubblico ci è mancato. Anche i ragazzi erano contenti e l’applauso che abbiamo fatto era sentito non era di circostanza.”

Sul 4 maggio: “Per noi il grande Torino significa tutto. Domani al Filadelfia cercheremo di ricordarne la memoria anche se purtroppo non si può andare a Superga. Anche quello è sicuramente un qualcosa in più per dare il massimo stasera.”

