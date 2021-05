Torino-Parma, le formazioni ufficiali: c’è Baselli dal 1′, fuori Singo

Nicola opta per Vojvoda sulla destra, in mezzo al campo c'è Lukic al posto di Verdi

Sono ufficiali le scelta di Nicola e D'Aversa per l'ultimo posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Costretto a ridisegnare il centrocampo per le squalifiche di Mandragora e Verdi, come anticipato alla vigilia, il tecnico granata opta per Baselli e Lukic insieme a Rincon. La sorpresa è invece la presenza di Vojvoda, preferito a Singo sulla destra.