La probabile formazione del Torino: Baselli-Lukic in luogo di Verdi e Mandragora

Il tecnico Nicola opta ancora per il 3-5-2 contro il Parma, con Rincon e Lukic come mezzali

Il Torino si prepara ad una delle partite più importanti di quest’anno: nel posticipo del lunedì alle 20.45 all'Olimpico "Grande Torino" arriva il Parma e serviranno soltanto i tre punti al Toro per avvicinarsi alla salvezza. Due cambi forzati per Nicola nell'undici titolare rispetto alla squadra che ha sfidato il Napoli: sono infatti squalificati, come noto, Mandragora e Verdi. Tutti disponibili gli altri calciatori della rosa.