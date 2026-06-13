"Abate ha grandi qualità ed è l'uomo giusto per i granata". L’edizione odierna di Torino del Corriere della Sera si apre con un'intervista ad Adriano Galliani, interrogato sul nuovo allenatore granata Ignazio Abate. L'ex amministratore delegato del Milan ha celebrato l'arrivo sotto la Mole dell'ex terzino: "Se il mio amico Cairo ha scelto Abate è per­ché lo ritiene il pro­filo adatto al nuovo corso del Toro. Com­pli­menti al Toro, che ha fatto un’ottima scelta e non se ne pen­tirà. Abate è l’uomo giu­sto per por­tare i gra­nata sta­bil­mente nella parte sini­stra della clas­si­fica". Galliani, ricordando il passato di Abate in rossonero, ha poi voluto sottolineare le grandi qualità del nuovo tecnico del Torino: "Igna' è sem­pre stato un ragazzo in gamba. Io non uso gli algo­ritmi, ma dopo cin­quant’anni di cal­cio so rico­no­scere i buoni giocatori e i buoni alle­na­tori".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.