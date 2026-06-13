Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Abate: il Toro dimostri di avere coraggio in ogni sua scelta (VIDEO)
"Abate ha grandi qualità ed è l'uomo giusto per i granata". L’edizione odierna di Torino del Corriere della Sera si apre con un'intervista ad Adriano Galliani, interrogato sul nuovo allenatore granata Ignazio Abate. L'ex amministratore delegato del Milan ha celebrato l'arrivo sotto la Mole dell'ex terzino: "Se il mio amico Cairo ha scelto Abate è perché lo ritiene il profilo adatto al nuovo corso del Toro. Complimenti al Toro, che ha fatto un’ottima scelta e non se ne pentirà. Abate è l’uomo giusto per portare i granata stabilmente nella parte sinistra della classifica". Galliani, ricordando il passato di Abate in rossonero, ha poi voluto sottolineare le grandi qualità del nuovo tecnico del Torino: "Igna' è sempre stato un ragazzo in gamba. Io non uso gli algoritmi, ma dopo cinquant’anni di calcio so riconoscere i buoni giocatori e i buoni allenatori".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.
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