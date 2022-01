Torino, Pellegri: la fidanzata è Viktorija, la prima figlia di Mihajlovic

Il secondo acquisto del Torino, Pietro Pellegri, è il fidanzato di Viktorija Mihajlovic

Pietro Pellegri, arrivato in prestito dal Monaco, con diritto di riscatto esercitabile tra 6 mesi, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino, il secondo acquisto del club granata in questa sessione di calciomercato. A riguardo c’è anche una piccola nota di colore: nella vita privata, il giovane classe 2001 è fidanzato con Viktorija Mihajlovic, la 24enne primogenita dell'attuale tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ex allenatore granata dal 2016 al 2018, quando venne poi esonerato. Fidanzati da più di un anno - la prima foto insieme che è stata pubblicata dai due risale a novembre 2020, dal profilo Instagram di Viktorija - i due si sono sempre mostrati sui social: Viktorija, oltre che fidanzata di Pellegri e figlia di Mihajlovic, è una studentessa con attività anche da influencer (su Instagram ha un seguito di 145mila persone) e fashion blogger. Insieme alla sorella Virginia, di due anni più piccola di lei, ha partecipato anche al reality show "L'isola dei famosi", mettendosi in mostra anche sulle reti televisive e non solo tramite i social. Ora Viktorjia è pronta a rivedere Torino insieme al suo fidanzato.