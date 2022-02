Torino, Pellegri punta l’Udinese: “Sto meglio, qui anche per il metodo di Juric”

L'attaccante classe 2001 vuole lasciarsi alle spalle gli infortuni: domenica contro i friulani potrebbe arrivare il debutto in maglia granata

Francesco Abbona

"Sono venuto qui a Torino per cercare non il riscatto, non mi piace dirlo perchè gli infortuni fanno parte della carriera di un calciatore, ma sono venuto qui perchè credo nel progetto, credo nel direttore e nel mister, penso sia stata la scelta giusta": così Pietro Pellegri nella conferenza stampa di presentazione di ieri. Ne è passato di tempo da quell'esordio in Serie A a soli 15 anni (eguagliato il record di precocità di Amedeo Amadei, poi battuto da Wisdom Amey del Bologna nel 2021), il 22 dicembre 2016 proprio contro il Torino. Ora il classe 2001 la maglia granata ce l'ha addosso, e farà di tutto per mettersi alle spalle stagioni non entusiasmanti dal punto di vista fisico: fondamentale, in questo senso, l'apporto del tecnico Ivan Juric, che potrebbe dargli una chance già dal prossimo turno di campionato in programma domenica in casa dell'Udinese.

VOGLIA DI RILANCIO - Da quando si è trasferito al Monaco nel gennaio del 2018, Pellegri non ha vissuto annate felici. L'avventura monegasca dell'attaccante classe 2001 è stata pesantemente segnata dagli infortuni, prima con la pubalgia e in seguito con i problemi all'inguine che lo costringono a saltare la maggior parte delle partite e in particolare la stagione 2019/2020, dove non scende mai in campo. Ora, dopo la parentesi al Milan, Pellegri vuole lasciarsi tutto alle spalle e incominciare un nuovo capitolo della sua carriera; la giovane età è un fattore determinante per il completo recupero fisico così come la guida di Juric, il cui metodo di lavoro può mettere l'attaccante nelle condizioni per rendere al meglio delle sue possibilità come affermato dallo stesso Pellegri in conferenza stampa: "Sto meglio. Sono venuto qui anche perché so che il mister Juric ha un metodo di allenamento utile per me e in grado di recuperare la forma fisica, era quello di cui avevo bisogno".

OCCASIONE - E chissà che Juric non decida di dare una chance a Pellegri già domenica a Udine, da subentrato o addirittura dal primo minuto. Bisogna infatti tener conto del fatto che Sanabria è rientrato a Torino solo giovedì dopo gli impegni con la sua nazionale, e quindi la condizione non può fisiologicamente essere ottimale; c'è da dire che il paraguayano, ad ottobre, aveva giocato a Napoli con solo mezzo allenamento nelle gambe dopo essere tornato dalla nazionale. Oggi tornerà ad allenarsi al Filadelfia e le sue condizioni saranno valutate. In ogni caso non è fantascienza pensare di vedere Pellegri in campo ad Udine, con la speranza che sia il punto di inizio di un nuovo capitolo della sua carriera calcistica.