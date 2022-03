Torino, per Belotti dolci ricordi contro il Bologna ma il gol manca dal 2016

Il Gallo ha siglato il suo primo gol e la sua prima tripletta in maglia granata al Bologna: ora cerca conferme e mette nel mirino la doppia cifra

Irene Nicola

Dopo aver segnato due reti nelle ultime due presenze, Andrea Belotti scalda i motori per affrontare il Bologna. E' una gara che rievoca dolci ricordi per il Gallo, che proprio contro i felsinei ha messo dei mattoncini importanti nella sua carriera in maglia granata. E anche nella sfida di domenica 6 marzo al Dall'Ara le motivazioni per far bene non mancano.

RICORDI - Fu proprio il Bologna ad essere testimone del primo gol di Andrea Belotti in maglia granata. Era il 28 novembre 2015 e il Gallo era ancora a caccia della sua prima rete al Torino. Si sbloccò all'Olimpico, davanti ai nuovi tifosi, siglando al 75' il gol che avrebbe poi aperto la via per il 2-0 finale, con risultato arrotondato da Vives. Al ritorno, altro castigo per il Bologna, sempre impartito da Belotti con il rigore siglato allo scadere per l'1-0 finale in favore dei granata. E sempre contro i felsinei, nella stagione successiva, Belotti segnò la prima tripletta in maglia granata nell'annata record dei 26 gol, in un roboante 5-1. Era il 28 agosto 2016 e coincise anche con l'ultimo canto del Gallo contro il Bologna.

CONTINUITA' - Ora che il capitano è tornato, dopo metà stagione costellata da infortuni, troverà ancora una volta di fronte il Bologna. Ci arriva con due iniezioni di fiducia, le due reti siglate contro Juventus e Cagliari, e con la voglia di mettere fine a un digiuno di gol contro i felsinei che dura dal 2016. In più è da novembre 2020 che il Gallo non segna in più di due match consecutivi in Serie A - allora la striscia si fermò a quattro -, e il capitano vorrà sfatare anche questo tabù, a distanza di due anni, togliendosi lo sfizio di sfidare una squadra contro cui non segna da sette confronti diretti.

RECORD - C'è poi un'ulteriore motivazione che spingerà il Gallo a dare il suo meglio. Dal suo approdo in granata nel 2015 Andrea Belotti è sempre andato in doppia cifra con il Torino in Serie A. 12 gol alla sua prima stagione, addirittura 26 in quella successiva da record. Poi 10 reti nel 2017-2018, 15 nel 2018-2019, 16 nel 2019-2020 e infine 13 nel 2020-2021. Quest'anno è ancora fermo a quattro, avendo saltato praticamente metà stagione. E per confermarsi in doppia cifra la rincorsa è appena iniziata.