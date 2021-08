Torino: per Belotti solo una contusione alla caviglia destra

Sospiro di sollievo per gli esami del capitano: non è stata evidenziata nessuna distorsione, si accorciano i tempi di recupero

Torino subito in campo al Filadelfia dopo la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Ivan Juric ha assegnato lavori differenziati ai suoi giocatori: programma di scarico per chi è sceso in campo ieri, sessione tecnica per chi invece è rimasto in panchina.